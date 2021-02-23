Доплат не буде. Уряд відклав початок надання компенсацій пенсіонерам віком 75-80 років на кінець року. Учора ми розповідали, що цій категорії літніх людей з липня мали нараховувати додатково ще по 400-500 гривень. І відповідні кошти торік заклали в бюджет Пенсійного фонду.

Втім напередодні, на позачерговому засіданні, Кабмін скасував цю норму. А ще відмовився від своєї ж пропозиції - кожного першого березня індексувати пенсії - постанову, яку Уряд ухвалив торік у вересні, учора також скасували.