Уряд відклав надання компенсацій пенсіонерам [ Редактировать ]
Доплат не буде. Уряд відклав початок надання компенсацій пенсіонерам віком 75-80 років на кінець року. Учора ми розповідали, що цій категорії літніх людей з липня мали нараховувати додатково ще по 400-500 гривень. І відповідні кошти торік заклали в бюджет Пенсійного фонду.
Втім напередодні, на позачерговому засіданні, Кабмін скасував цю норму. А ще відмовився від своєї ж пропозиції - кожного першого березня індексувати пенсії - постанову, яку Уряд ухвалив торік у вересні, учора також скасували.
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