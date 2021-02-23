Такая ситуация произошла в связи с резким уменьшением стоимости акций компании Tesla почти на 8,6%/ фото: Habr

Капитал американского предпринимателя-мультимиллирдера Илона Маска за 24 часа снизился на 15 миллиардов долларов.

Такая вопиющая ситуация произошла в связи с резким уменьшением стоимости акций компании Маска Tesla почти на 8,6%. В настоящее время предприниматель находится на второй позиции среди богатейших людей мира с состоянием в 183 миллиарда долларов.

Отмечается, что в настоящее время самым богатым человеком на планете признан миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос с общим капиталом в 186 миллиардов долларов. При этом, за минувшие сутки его состояние также снизилось, но всего на 3,73 миллиарда.

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Кроме того, Илон Маск, который вчера инвестировал 1,5 миллиарда долларов в виртуальную валюту и планирует официально принимать криптовалюту в качестве оплаты за электромобили Tesla. Его шаг является серьезной заявкой на ее легализацию в тех странах, где она была вне закона.

Ранее мы писали, что акционеры Tesla приняли решение лишить гендиректора компании Илона Маска фиксированной зарплаты сроком на 10 лет. Главным условием получения опциона, который разбит на 12 частей по 1% акций компании в обращении, станет достижение целевых показателей Tesla в последующие 10 лет.

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