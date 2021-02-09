Утром 9 февраля 2021 года курс биткойна установил исторический максимум, вплотную приблизившись к отметке в 50 тысяч долларов. В 9:03 утра стоимость биткоина на пике составила 48 тысяч долларов – это абсолютный рекорд за все время существование криптовалюты.

"Виновником" стремительного роста биткоина стал Илон Маск, который вчера инвестировал 1,5 миллиарда долларов в виртуальную валюту и планирует официально принимать криптовалюту в качестве оплаты за электромобили Tesla.

Курс биткоина 9 декабря 2021 года

Как этот ход повлияет на рост курса биткоина в будущем и какие риски это несет для глобального рынка?

Внезапный бурный рост

Биткоин после затяжного падения снова начал расти в стоимости, причем стремительно – на 1150% с марта 2020 года. А всего 5 лет назад криптовалюта продавалась всего за несколько сотен долларов. Те, кто купили "битки" за бесценок в свое время, сейчас оказались сказочно богаты.

8 февраля биткоин вырос в цене на 20% после того, как Tesla объявила о вложении 1,5 млрд долларов в криптовалютный рынок. Это был его самый большой ежедневный рост за более чем три года.

На текущий момент одного биткоина достаточно, чтобы приобрести один из самых продаваемых автомобилей Tesla – внедорожник Model Y.

Параллельно с биткоином в рост пошла альтернативная криптовалюта – Ethereum подорожал до 1784 доллара. Ее рост подвиг майнеров активно скупать ноутбуки, чем вызвали дефицит на рынке игровых лэптопов.

Илон Маск является известным сторонником криптовалют. Его шаг в принятии биткоинов в качестве оплаты за автомобили Tesla является серьезной заявкой на ее легализацию в тех странах, где она была вне закона. Также его решение послужит примером для крупных инвестиционных домов вкладываться в этот полностью непредсказуемый рынок.

"Биткойн определенно привлекает внимание инвесторов. Я получаю все больше и больше вопросов по этому поводу", - заявила Мария Вертимане, старший стратег State Street Global Markets.

Темная сторона

С практической точки зрения, использование биткойнов для покупки чего-либо, например, автомобилей Tesla, – по-прежнему является чрезвычайно сложной процедурой из-за его чрезмерной волатильности.

Волатильность биткойна оказалась препятствием для некоторых серьезных инвесторов и стала камнем преткновения при его использовании для транзакций.

Дневные колебания курса биткоина за последние 90 дней составили 72% по сравнению с 6% для валюты евро ­– для инвестиционного рынка такие показатели являются очень рискованными.

Более того, в связи с утроением стоимости биткойна за последние три месяца аналитики подняли вопросы о том, как его волатильность повлияет на тех, кто купит автомобиль Tesla за биткойны.

"Если цена биткойна не стабилизируется или его курс резко рухнет, как это случалось ранее, в конечном итоге покупатели не просто купят Tesla, а фактически "выиграют в лотерею". В случае если курс утроится, то получится так, что покупатели переплатят за свою Tesla тройную цену", - объясняет Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank.

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К примеру, если кто-то купил Tesla Model 3 за один биткойн в воскресенье, когда он торговался за 38 тысяч долларов, тот же автомобиль можно было купить всего за 0,8 биткойна во вторник, когда криптовалюта торговалась по 46 тысяч долларов.

Что будет с курсом?

Миллиардер Маск долгое время был поклонником криптовалюты. Он обсуждал и всячески отстаивал их в Интернете. Однако внезапное вложения Tesla в виртуальную валюту стали неожиданностью, которая подорвала рынок.

"Сейчас приобретение биткойнов по-прежнему является рискованным занятием", - объясняет Джехан Чу, основатель и управляющий партнер компании Kenetic.

Сделка Tesla уже вышла за рамки биткойнов. Акции компаний, которые предоставляют торговые платформы для биткойнов и технологии для майнинга ("добычи") криптовалюты, резко выросли в Китае, Южной Корее и Австралии, а также выросли акции крупных компаний по производству компьютерных чипов, таких как SK Hynix, AMD и Nvidia.

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Инвесторы сейчас активно ищут замену доллару, который упал на фоне большинства мировых валют на прошлой неделе. В это же время биткоин показал рост в 67%, а в прошлом году этот показатель составил 300%. Естетсвенно, желающие сохранить и приумножить свои состояния присматриваются к альтернативным рынкам.

Согласно январскому опросу управляющих фондами BofA, биткойн возглавил список "самых массовых" сделок.

Другое исследование, проведенное Deutsche Bank, предупредило о финансовом "пузыре" на рынке криптовалют.

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Не секрет, что криптовалюты несут серьезный риск внезапного падения курса, ведь он не основан, фактически, ни на чем. Любое действие или громкое заявление может мгновенно повлиять на его стоимость. Поэтому спрогнозировать поведение рынка криптовалют практически невозможно. К концу 2021 года биткоин может стоит как 100 тысяч долларов, так и обесцениться до $3-5 тысяч.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Forbes опубликовал рейтинг криптовалютных миллиардеров. В то же время биткоин-миллионер поиздевался над геймерами дорогим BMW с видеокартами.