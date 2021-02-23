Цены на жилье: столько стоит "вторичка" в Киеве [ Редактировать ]
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На вторичном рынке жилья в Киеве продолжают дорожать квартиры. За год цены выросли на 5%. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составляет $54 тыс., двухкомнатной - $77,8 тыс., а трехкомнатной - $110,1 тыс. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на данные "OLX Недвижимость".
Стоимость жилья существенно отличается в зависимости от района Киева. Например, в 2020 году по цене однокомнатной квартиры на Печерске можно было приобрести три таких же квартиры в Деснянском или Святошинском районах.
В Киеве квартиры практически вдвое дороже, чем в других крупных городах Украины.
Аналитики отмечают, что с началом пандемии коронавируса цены на вторичном рынке жилья упали на 2-3%, но летом квартиры в столице снова начали расти в цене. Одновременно стало и больше предложений по продаже жилья.
К концу 2020 года объявлений о продаже "единичек" прибавилось на 31%, а "двушек" - на 36%. Предложений по "трешкам" стало больше всего на 3%.
Цена квартир в районах Киева
Самые доступные цены на однокомнатные квартиры в Деснянском районе - в среднем $36,2 тыс. Как ни удивительно, здесь выставляется на продажу меньше всего квартир.
В Святошинском районе есть предложения "однушек" до $40 тыс., а в Соломенском - $44 тыс. Самые дорогие метры, как всегда, на Печерске - в среднем $117,3 тыс. Более доступные варианты в Голосеевском и Шевченковском районах - около $61,8 тыс.
Ранее "Подробности" писали о том, как изменятся цены на недвижимость, и сколько будет стоить жилье в 2021 году.
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