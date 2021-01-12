2020 год был богат на вызовы и неожиданные сюрпризы для рынка недвижимости Украины. Это было связано с коронакризисом, рекордным падением доходов наших граждан. Ведущие эксперты рассказали, что будет с рынком в новом 2021 году и во сколько обойдется жилье украинцам.

Новые рекорды

В 2021 году в Киеве может быть установлен рекорд по объему введенной в эксплуатацию недвижимости, так как в 2020-м из-за реформы и фактического простоя ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции) около 41% готового жилья не было сдано в эксплуатацию.

Фото: инфографика UTG

Что будет влиять на рынок

Несмотря на то, что застройщики адаптировались к новым условиям, существует ряд рисков, которые могут отразиться на динамике рынка. К примеру, жесткий локдаун с комендантским часом, запретом на передвижения, остановкой транспорта и так далее будет иметь очень сильные последствия для рынка недвижимости. Немаловажный момент - традиционно зимой мы наблюдаем качели с валютой.

Что будет с ценами

Британское агентство Knight Frank, которое занимается исключительно недвижимостью, опубликовало рейтинг роста цен на недвижимость по всему миру. Киев, по итогам 2 квартала 2020 г. занял 11 место - увеличение цены на 11,2%.

По прогнозам Нацбанка недвижимость будет дорожать.

К примеру, что касается столицы, цены на квартиры в новостройках в среднем вырастут на 15-25% в зависимости от класса. Сейчас средняя цена за один квадратный метр - 27 000 грн или $950.

Однако, несмотря на повышение цен, большая часть покупателей предпочтет вкладываться в качественные проекты с хорошей инфраструктурой.

Что насчет вторичного рынка?

Вторичный рынок жилья в новом году будет традиционно стабильным. Ведущие эксперты пока что не видят факторов, которые бы ускоряли или замедляли спрос. Единственный фактор влияния - курс доллара. Тем, кто все еще раздумывает над приобретением, рекомендуют не откладывать покупку квартиры в долгий ящик - явно, что дешевле уже не будет!

Спрос украинцев

Эксперты рассказывают, что сейчас на рынке недвижимости сохраняется отложенный спрос. Сергей Родлер, аналитик "ТелеТрейд", объясняет, что в первом полугодии в Украине был существенный спад на рынке недвижимости, а сейчас ситуация постепенно меняется.

Те, кто вынужденно отказался от покупок из-за неопределенности, снова возвращаются на рынок. Можно заметить и активность со стороны людей, которые имеют сбережения в валюте: за счет роста курса они могут купить больше квадратных метров и спешат этим воспользоваться.

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