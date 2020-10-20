В Украине за июль-сентябрь цены на первичном рынке жилья выросли на 7,7%, а на вторичном рынке - на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Наибольший рост цен на первичном рынке жилья в третьем квартале наблюдается на однокомнатные квартиры (на 9,3%) и трехкомнатные (8,1%), тогда как двухкомнатные подорожали на 5,9%.

При этом на вторичном рынке больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры (на 11,9%) и двухкомнатные (11,2%), при этом трехкомнатные подорожали на 8,5%.

Госстат добавляет, что в отчетный период рост цен на жилье замедлился на первичном рынке и ускорился на вторичном. В частности, на первичке цены на жилье выросли на 1,2% по сравнению со вторым кварталом 2020 года: (на 2% на трехкомнатные, на 1,6 на однокомнатные и на 0,5% на двухкомнатные квартиры). При этом во втором квартале к первому рост ускорился на 1,8%. На вторичке в третьем квартале 2020 года по сравнению со вторым цены на жилье выросли на 2,4% (на 3,1% на двухкомнатные квартиры, на 2,6% - на трехкомнатные, на 1,1% - на однокомнатные), тогда как к первому кварталу они выросли на 1,5%.

Отмечается, что показатели приведены без учета временно неподконтрольных территорий Крыма и Севастополя, а также Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что недавно Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья. Также "Подробности" писали о том, кому не нужно платить налог на недвижимость. Ранее сообщалось о том, что Украине стали строить меньше жилья: по сравнению с прошлым годом объемы в 1,4 раза.