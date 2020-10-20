Цены на жилье в Украине выросли [ Редактировать ]
В Украине за июль-сентябрь цены на первичном рынке жилья выросли на 7,7%, а на вторичном рынке - на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Наибольший рост цен на первичном рынке жилья в третьем квартале наблюдается на однокомнатные квартиры (на 9,3%) и трехкомнатные (8,1%), тогда как двухкомнатные подорожали на 5,9%.
При этом на вторичном рынке больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры (на 11,9%) и двухкомнатные (11,2%), при этом трехкомнатные подорожали на 8,5%.
Госстат добавляет, что в отчетный период рост цен на жилье замедлился на первичном рынке и ускорился на вторичном. В частности, на первичке цены на жилье выросли на 1,2% по сравнению со вторым кварталом 2020 года: (на 2% на трехкомнатные, на 1,6 на однокомнатные и на 0,5% на двухкомнатные квартиры). При этом во втором квартале к первому рост ускорился на 1,8%. На вторичке в третьем квартале 2020 года по сравнению со вторым цены на жилье выросли на 2,4% (на 3,1% на двухкомнатные квартиры, на 2,6% - на трехкомнатные, на 1,1% - на однокомнатные), тогда как к первому кварталу они выросли на 1,5%.
Отмечается, что показатели приведены без учета временно неподконтрольных территорий Крыма и Севастополя, а также Донецкой и Луганской областей.
Напомним, что недавно Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья. Также "Подробности" писали о том, кому не нужно платить налог на недвижимость. Ранее сообщалось о том, что Украине стали строить меньше жилья: по сравнению с прошлым годом объемы в 1,4 раза.
по теме
У Кропивницькому рахують збитки від руйнівного торнадо
Стихійне лихо за кілька хвилин позносило дахи у будинках, повиламувало вікна й двері, позавалювало стіни. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Чи отримають місцеві компенсацію від влади?
Жителі багатоповерхівки у Ірпені потерпають від затоплень зливними водами
Люди навіть не знають на кого скаржитися і головне від кого вимагати компенсацій - хто винуватий і як з цим боротися?
"Опозиційна платформа - За життя" створила платформу для вирішення нагальних соціальних проблем у Харкові
Як жити, коли потріскалися стіни, у підвалі вода, зі стелі сиплеться штукатурка, а крізь дірки в даху видно небо?
"Пігулка від Трампа": в Україну їдуть американські ліки від коронавірусу
Усе про диво-препарат, яким лікували очільника Білого дому у матеріалі "Подробиць"
Цены на топливо: сколько стоит бензин в Украине
По состоянию на 13 октября розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились