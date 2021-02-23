В настоящее время неизвестно, может ли болезнь передаваться другим людям от иммунизированных/ фото: slovoidilo.ua

В США гражданам, получившим обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции, рекомендовали не посещать общественные места.

Такая мера предосторожности была введена, поскольку в настоящее время неизвестно, может ли болезнь передаваться другим людям от иммунизированных.

Отмечается, что уровень заболеваемости на территории Соединенных Штатов Америки по-прежнему остается на "неприемлемо высоком" уровне и прошедшим вакцинацию гражданам следует подавлять желание пообедать вне дома или пойти в кинотеатр, где могут находится еще не привитые люди.

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Кроме того, на момент начала вакцинации у большого процента населения Украины (вероятно, более 50%) уже будет естественный иммунитет после перенесенной болезни и не потребует обязательной вакцинации вообще.

Ранее мы писали, что ВОЗ выплатит компенсации за побочные эффекты от COVID-вакцин. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.

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