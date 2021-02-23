Привитым от коронавируса запретили посещать общественные места [ Редактировать ]
В США гражданам, получившим обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции, рекомендовали не посещать общественные места.
Такая мера предосторожности была введена, поскольку в настоящее время неизвестно, может ли болезнь передаваться другим людям от иммунизированных.
Отмечается, что уровень заболеваемости на территории Соединенных Штатов Америки по-прежнему остается на "неприемлемо высоком" уровне и прошедшим вакцинацию гражданам следует подавлять желание пообедать вне дома или пойти в кинотеатр, где могут находится еще не привитые люди.
Читайте также, в США обнаружили гибридный штамм COVID. Новая мутация образовалась благодаря слиянию двух штаммов: британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429.
Кроме того, на момент начала вакцинации у большого процента населения Украины (вероятно, более 50%) уже будет естественный иммунитет после перенесенной болезни и не потребует обязательной вакцинации вообще.
Ранее мы писали, что ВОЗ выплатит компенсации за побочные эффекты от COVID-вакцин. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Японии решили выбросить часть партии вакцины от коронавируса производства компании Pfizer
Минцифры ведет переговоры с Министерством здравоохранения
Активно вакцинуються від коронавірусу й у Великій Британії у королівстві щепили чверть населення. І це третій показник у світі
Вакцины от COVID-19 Украина будет получать двумя путями
Прививки в стране делают препаратом компании Sinovac