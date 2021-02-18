В Норвегии нашли новую мутацию коронавируса, она получила название В.1.525. Этот штамм может оказаться более заразным обычного. Об этом сообщает NRK со ссылкой на национальный институт общественного здравоохранения.

Новый штамм, который имеет общие черты как с британским, так и с южноафриканским вариантом, обнаружен в Норвегии в среду.

Отмечается, что известно о примерно 10 случаях заражения штаммом В.1.525 за последние сутки в Норвегии.

"Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но это вполне вероятно", - приводит телекомпания слова главы отдела института Лине Волд.

По ее словам, в Норвегии уже обнаружены различные штаммы коронавируса, для которого типично изменяться с течением времени.

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