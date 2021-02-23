Во вторник, 23 февраля, в Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Уже со среды, 24 февраля, в стране начнется вакцинация от коронавируса. Однако, как оказалось, абсолютно не всем нужна вакцинация. Об этом рассказал доктор из Ривне Павел Сильковский.

По словам медика на момент начала вакцинации у большого процента населения (вероятно, более 50%) уже будет естественный иммунитет после перенесенной болезни и не потребует обязательной вакцинации вообще.

Как видите, эпидемия в Украине приходит и без вакцинации и причина тому - большое количество переболевших, которые уже не являются переносчиками болезни. Есть вероятность, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией, но скорее всего, это не будет определяющим фактором.

Также врач сообщил, что неправильно считать индийскую вакцину плохой.

Неправильно говорить, что все индийское - плохое и дешевое. Но сейчас мы говорим не обо всем, а о конкретном препарате для защиты от вируса. И его заявленная ​​эффективность, мягко говоря, низковата. Что касается безопасности, то если это лицензионный продукт, то с безопасностью все должно быть в порядке. Но в любом случае для нашей страны даже самая эффективная вакцина уже не может стать панацеей.

Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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