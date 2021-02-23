У Тбілісі силовики штурмували офіс найбільшої опозиційної партії [ Редактировать ]
У Тбілісі силовики штурмом взяли офіс найбільшої опозиційної партії і затримали її лідера. Никанора Мелію підозрюють в організації заворушень біля парламенту 2019 року. Затримання відбулося на наступний день після призначення нового уряду на чолі з Іраклієм Гарібашвілі. Його попередник подав у відставку саме через справу проти Мелії.
Гарібашвілі вважає головного опозиціонера злочинцем і називає його затримання зразковим. Натомість опозиція - ганебним. Прихильники Мелії вийшли на акцію протесту.
Через події у Тбілісі, ЄС та США висловили занепокоєння.
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