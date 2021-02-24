В столице Китая - Пекине суд обязал мужчину выплатить материальную компенсацию бывшей жене за домашнюю работу, которую она выполняла бесплатно в течение пяти лет в браке. Женщина получит 50 тыс. юаней (более 216 тыс. грн), сообщают "Факты".

Мужчина подал на развод в прошлом году. Сначала жена была против, но потом согласилась при условии выплаты денежной компенсации. Она аргументировала это тем, что партнер почти не принимал участия в воспитании детей и выполнении домашних дел.

Пекинский районный суд принял решение в пользу женщины, обязав ее бывшего выплачивать ежемесячные алименты в размере 2 тыс. юаней (около 8 641 грн), а также единовременную плату за выполнение домашних обязанностей.

Отмечается, что это стало возможным благодаря новому гражданскому кодексу страны, который вступил в силу в этом году.

Согласно новому закону, муж / жена имеет право требовать компенсации при разводе, если он или она несут большую ответственность за воспитание детей, уход за пожилыми родственниками и оказание помощи партнерам в их работе.

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