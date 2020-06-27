Житель Лондона Мартин Эшли Конвей подал в суд на женщину, с которой у него было романтическое свидание год назад. Мужчина требует от британки компенсацию в 130 тысяч фунтов стерлингов, утверждая, что она якобы заразила его герпесом во время поцелуя, пишет Daily Mail.

45-летний тренер по фитнесу познакомился с Джованной Лавлейс на сайте знакомств. Обменявшись сообщениями, пара решила устроить свидание. По словам Конвея, все шло хорошо, однако после того, как они несколько раз поцеловались, Лавлейс сообщила ему, что у нее герпес.

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"Я тогда и не подозревал, что это такое, потому что никогда не болел герпесом раньше и не догадывался, насколько он заразен", - говорит британец.

Через пару дней Конвей почувствовал себя нехорошо, он начал кашлять и, по его словам, у него на губах появились характерные высыпания. При этом мужчине было трудно принимать пищу. Он в панике отправился к врачу, где ему диагностировали герпес и выписали курс лечения.

Теперь Конвей обратился в суд и требует от партнерши, с которой он, кстати, никогда не виделся после неудачного свидания, компенсацию за причиненный ему вред, в которую входит оплата лечения герпеса и последующие затем сеансы психотерапии. Также он утверждает, что из-за высыпания на губах не мог ходить на работу, а следовательно, зарабатывать.

Мартин Конвей обвиняет Джованни Лавлесс в том, что она не выполнила "свой моральный и юридический долг", не предупредив его, что является носителем инфекции.

Адвокаты Лавлесс назвали иск мужчины "неприличным" и посчитали его "издевательством над судебными учреждениями".

Ранее сообщалось, что женщина изощренно отомстила бывшему мужу за измену.

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