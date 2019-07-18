Астрономи знайшли дві надмасивні чорні діри

Американські астрономи виявили дві надмасивні чорні діри, що перебувають на шляху до злиття. Завважки вони у 800 мільйонів разів більші за Сонце. Розташовані за два з половиною мільярди світлових років від Землі