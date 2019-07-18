Ученые нашли самое радиоактивное место на Земле [ Редактировать ]
Исследователи Колумбийского университета назвали самое радиоактивное место на Земле. Пальму первенства отдали Маршалловым островам, где проходили испытания ядерного оружия США. О результатах работы ученых сообщает Phys.org.
Анализу подверглись образцы почвы с 11 островов на четырех атоллах. Результаты разнятся от места к месту.
К примеру на атолле Бикини годовая доза составила 648 миллибэр (норма - 100). Показатели превышают уровни радиации вблизи двух символов "опасности мирного атома" - АЭС в Чернобыле и Фукусиме.
Анализ в плодах деревьев в районе кратера, появившегося после испытания "Кастл Браво" так же оказался выше ожидаемого - есть такие плоды опасно для здоровья. Тогда в 1954 военные испытали термоядерную бомбу мощностью 15 мегатонн.
Уровень загрязнения главного полигона главного врага США - архипелага Новой Земли, согласно исследованиям от 2016 года, не превышает 200 миллибэр в год.
Ранее в апреле умер один из авторов программы утилизации ядерного оружия.
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