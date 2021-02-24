В Україні вже місяць дітям не роблять щеплення проти туберкульозу

В Україні вже місяць дітям не роблять щеплення проти туберкульозу. Вакцина БЦЖ у деяких регіонах закінчилася ще в січні. Крім того, у багатьох медзакладах - порожні холодильники для препаратів проти гепатиту. Це ті вакцини, від яких батьки майже не відмовлялися. Репортаж із Закарпаття - далі.

Світлана Грицищин, медсестра Ужгородського пологового будинку:

Тут у нас кімната БЦЖ, тут зберігаємо вакцину.

У холодильниках кабінету щеплень Ужгородського пологового - порожні полиці.

Світлана Грицищин, медсестра Ужгородського пологового будинку:

Будь ласка, холодильник БЦЖ - пусто. Гепатит - також у нас закінчилася вакцина. Холодильник - будь ласка.

Останнє щеплення БЦЖ тут зробили ще 26 січня. Проти гепатиту - минулого тижня.

Йосип Бугір, лікар-неонатолог Ужгородського пологового будинку:

Коли буде - конкретних обіцянок немає. Коли у нас кінчається, ми завжди пишемо звернення. Зазвичай, зразу є реакція і ще не встигає старе закінчитися - ми маємо нові. Але знаю, що це проблема не лише у нашому місті.

Відколи закінчилися препарати для щеплень, з пологового виписали майже три сотні малюків. Серед них і Тимофій.

Ми дочекаємося вакцини, ти в нас будеш здоровий, як і всі. Правда?

За нормами, від БЦЖ вакцинують на 48 годині життя. Відтермінувати можна до двох місяців після народження. Тетяна та Петро шукали вакцину навіть у приватних клініках, однак і там її немає.

Петро та Тетяна, жителі Ужгорода:

Напевно некомпетентність якихсь керуючих органів, які б тим мали займатися. Неправильна робота. - Я думаю, що така вакцина обов'язково повинна бути, тим більше ці нові віруси.

Проблеми з вакцинами є не лише в Ужгороді, - кажуть медики. Ми звернулися за роз'ясненням до МОЗ - нам надіслали письмову відповідь, що проблема виникла через несвоєчасне надання виробником пакету документів для реєстрації препарату в Україні.

У жовтні-грудні 2020 року постачальником повідомлялось, що вакцини, у т. ч. БЦЖ, будуть поставлені вчасно (січень 2021 року) і жодних затримок не повинно бути. Вже у січні постачальник заявив про неможливість поставки в зв'язку із закінченням терміну реєстрації вакцини БЦЖ в Україні.

Закупівельною організацією, яка має постачати протитуберкульозні препарати до України є UNICEF.

Лотта Сильвандер, голова представництва UNICEF в Україні:

Ми проводимо закупівлі для Міністерства охорони здоров'я на його запит. Ми купуємо не на гроші UNICEF, а коштом бюджету Міністерства, який залежить від року та інших чинників. Якщо нас попросять, нададуть кошти і підготують усі документи вакцини проти туберкульозу - UNICEF закупить і доправить дуже швидко.

Востаннє проблеми з постачанням вакцини БЦЖ були в Україні п'ять років тому. Фтизіатри Закарпаття кажуть, тоді дефіцит негативно вплинув на показники захворюваності в області.

Василь Скрип, генеральний директор Закарпатського Центру легеневих хвороб:

Проблема, звичайно, буде. І чим довше не буде вакцина БЦЖ, тим більша буде проблема. Ми чекаємо при відсутності вакцини збільшення хворих на туберкульоз серед дітей, а саме основне - збільшення генералізованих форм туберкульозу, які, як правило, приводять до смерті.

Коли з'являться ці препарати в Україні, наразі спрогнозувати складно. Медики сподіваються, що чиновники розв'яжуть це питання у найближчі два місяці.