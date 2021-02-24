Кабмин установил квоты иммиграции: сколько и каких иностранцев примет Украина [ Редактировать ]
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Кабинет министров Украины на заседании 24 февраля установил квоты иммиграции на 2021 год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Разрешение на иммиграцию в пределах квоты дает специалисту возможность один раз пройти процедуру получения разрешения, получить на его основе вид на жительство и раз в 10 лет менять сам бланк на новый. При этом человек совершенно свободен выбирать, где работать и где жить.
Как следует из приложения к распоряжению Кабмина, в текущем году Украина готова принять менее 10 тыс. иностранцев:
- деятелей науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам нашей страны (580);
- высококвалифицированных специалистов и сотрудников, дефицит которых ощущает экономика Украины (5706);
- родственники граждан Украины (890);
- члены семьи иммигранта и его дети (2140);
- иностранцы, прослужившие в ВСУ более трех лет (108).
Кроме того, правительство приняло отдельное распоряжение об установлении квоты на иммиграцию в Украину иностранных IТ-специалистов. По инициативе Минцифры 5000 иностранных "айтишников" смогут трудоустроиться в нашей стране.
Также Украина гостеприимно распахивает двери всем иностранцам, которые готовы инвестировать в украинскую экономику не менее $100 тыс. Ограничений и квот на иммиграцию таких иностранцев нет.
Самыми гостеприимными регионами для гостей из-за границы являются Киев (3141), Харьковская (2114) и Одесская (1043) области.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский упростил иммиграцию для беларуских "айтишников".
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