Украина ждет любых иностранцев, которые готовы инвестировать в экономику не менее $100 тыс. Источник: Facebook

Кабинет министров Украины на заседании 24 февраля установил квоты иммиграции на 2021 год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Разрешение на иммиграцию в пределах квоты дает специалисту возможность один раз пройти процедуру получения разрешения, получить на его основе вид на жительство и раз в 10 лет менять сам бланк на новый. При этом человек совершенно свободен выбирать, где работать и где жить.

Как следует из приложения к распоряжению Кабмина, в текущем году Украина готова принять менее 10 тыс. иностранцев:

деятелей науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам нашей страны (580);

высококвалифицированных специалистов и сотрудников, дефицит которых ощущает экономика Украины (5706);

родственники граждан Украины (890);

члены семьи иммигранта и его дети (2140);

иностранцы, прослужившие в ВСУ более трех лет (108).

Кроме того, правительство приняло отдельное распоряжение об установлении квоты на иммиграцию в Украину иностранных IТ-специалистов. По инициативе Минцифры 5000 иностранных "айтишников" смогут трудоустроиться в нашей стране.

Также Украина гостеприимно распахивает двери всем иностранцам, которые готовы инвестировать в украинскую экономику не менее $100 тыс. Ограничений и квот на иммиграцию таких иностранцев нет.

Самыми гостеприимными регионами для гостей из-за границы являются Киев (3141), Харьковская (2114) и Одесская (1043) области.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский упростил иммиграцию для беларуских "айтишников".