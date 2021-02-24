Руководство авиакомпании "Чешские авиалинии" приняло решение уволить всех 430 сотрудников в виду пандемии коронавируса, которая привела к масштабным финансовым потерям. Об этом сообщает издание Novinky.

Самолеты простаивают в аэропортах, а экипажи остались без работы, так как спрос на авиаперевозки именно этой компанией сильно упал за период пандемии COVID-19.

CSA планируют массовое увольнение сотрудников, о чем была поставлена в известность биржа. Мы (профсоюз, - ред.) также были проинформированы об этом. Авиакомпания очень сильно пострадала из-за пандемии. Самолеты и экипажи простаивают из-за отмены рейсов.

Отмечается, что "Чешские авиалинии" не рассчитывают на предоставление кризисной поддержки от государства в связи с тем, что сроки рассмотрений дел о банкротствах, поданных кредиторами, истекают в конце февраля 2021 года. Руководство CSA в настоящее время не знает, как будет действовать в дальнейшем. Менеджеры компании подали прошение государству о финансовой поддержке в размере 1,1 миллиарда крон, но глава Минпромторга Чехии сообщил об отказе в выплатах.

Читайте также, в Германии второй по величине авиаперевозчик Air Berlin объявил себя банкротом. Такое решение было принято после того, как главный акционер компании, национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов объявила о прекращении дальнейшего финансирования.

Кроме того, Украина стала практически единственной страной Европы, которая не оказала должную поддержку своим авиакомпаниям во время пандемического кризиса. Руководство Украины обязано быть на стороне своих авиаперевозчиков в связи с тем, что те платят налоги в бюджет страны, а также дают рабочие места.

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