Коронавирус довел авиакомпании до грани банкротства [ Редактировать ]
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По всему миру из-за пандемии коронавируса 43 коммерческих авиакомпании полностью или временно прекратили работу с начала 2020 года. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании Cirium, опубликованном канадским телеканалом CNBC.
Вместе с тем авторы обзора ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в отрасли пассажирских авиаперевозок.
"Прекращение деятельности авиакомпаний чаще происходит в последние месяцы года", - отметил глава Cirium Роберт Моррис.
Кроме того, нынешний год оказался хуже предыдущего по числу неиспользуемых самолетов. Так, в 2020 году простаивает 485 самолетов, по сравнению с 431 в 2019 году и 406 в 2018 году.
Ранее сообщалось, что во время полета на Ибицу на борту произошла драка из-за масок.
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