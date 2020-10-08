Навчальний політ став останнім для 20 курсантів Харківського національного університету

Ціла група майбутніх командирів літаків не повернулася з чергових навчань. Більшості з них було трохи за двадцять. Вони йшли до своєї мрії і любили небо, у ньому лишилися назавжди