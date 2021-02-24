У Кабміні назвали причину пожежі в будинку для літніх людей у Харкові [ Редактировать ]
Порушення правил протипожежної безпеки - офіційна причина трагедії в будинку для літніх людей у Харкові. Найімовірніше, перенавантаження в мережі спричинив несправний електрообігрівач.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Він розповів, що на згарищі знайшли пошкоджені електричні кабелі. За словами міністра, щодо порушень вимог безпеки в закладі люди зверталися неодноразово.
У справі затримано чотирьох осіб. Нагадаю, місяць тому під час пожежі загинули 15 людей, ще семеро - постраждали. Сім'ям жертв та потерпілим виплатять компенсації з міського бюджету.
Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій:
Загалом буде виділено по десять тисяч гривень на кожну сім'ю загиблих та кожній постраждалій особі, які подали відповідні заяви на організацію поховання, що здійснюється за рахунок бюджету міста виділено 172 тисячі гривень, наразі отримано дозволи від органів досудового розслідування на поховання 14 загиблих.
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