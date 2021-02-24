Порушення правил протипожежної безпеки - офіційна причина трагедії в будинку для літніх людей у Харкові. Найімовірніше, перенавантаження в мережі спричинив несправний електрообігрівач.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Він розповів, що на згарищі знайшли пошкоджені електричні кабелі. За словами міністра, щодо порушень вимог безпеки в закладі люди зверталися неодноразово.

У справі затримано чотирьох осіб. Нагадаю, місяць тому під час пожежі загинули 15 людей, ще семеро - постраждали. Сім'ям жертв та потерпілим виплатять компенсації з міського бюджету.

Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій: