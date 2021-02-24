Україна отримала нові коронавірусні зони [ Редактировать ]
Україну знову розмалювали в осінні відтінки. Відсьогодні починається адаптивний карантин. Більшість областей залишаються "жовтими". Продовжують діяти ті ж обмеження, що й зараз. Рівень підвищили в семи регіонах.
Помаранчеві нині Вінницька, Чернівецька, Донецька, Луганська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька і Тернопільська області. Червоний рівень на Прикарпатті. Там уже діють жорсткі вимоги.
Зачиняють заклади громадського харчування, обмежують рух міжміського транспорту. А з п'ятниці Івано-Франківщину "закриють" повністю. Виїхати чи заїхати в регіон можна буде лише власними автівками. Поїзди, літаки та міжобласні автобуси пасажирів не братимуть.
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