Україну знову розмалювали в осінні відтінки

Україну знову розмалювали в осінні відтінки. Відсьогодні починається адаптивний карантин. Більшість областей залишаються "жовтими". Продовжують діяти ті ж обмеження, що й зараз. Рівень підвищили в семи регіонах.

Помаранчеві нині Вінницька, Чернівецька, Донецька, Луганська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька і Тернопільська області. Червоний рівень на Прикарпатті. Там уже діють жорсткі вимоги.

Зачиняють заклади громадського харчування, обмежують рух міжміського транспорту. А з п'ятниці Івано-Франківщину "закриють" повністю. Виїхати чи заїхати в регіон можна буде лише власними автівками. Поїзди, літаки та міжобласні автобуси пасажирів не братимуть.