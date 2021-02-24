Вакцинація не може бути привілеєм для багатих

Поділитися вакцинами з біднішими країнами закликають світових лідерів зірки шоу-бізнесу, очільники ВООЗ та європейські чиновники. Адже, за статистикою, близько половини доз препаратів у світі були використані лише в двох країнах. Більше подробиць - в Олени Абрамович.

Вакцинація не може бути привілеєм для багатих - її потрібно зробити доступною для всіх. Флешмоб з таким закликом запропонувала організувати американська співачка Біллі Айліш.

Біллі Айліш, американська співачка:

Я хочу попросити своїх фанів приєднатися до мене. Нам потрібно закликати глав держав, корпорацій та меценатів взяти на себе зобов'язання, щоб світ міг оговтатися від руйнівних наслідків пандемії. Що швидше ми візьмемось за це разом, то швидше ми зможемо повернутися до життя й почути живу музику.

На батьківщині співачки у США наразі використано найбільше вакцин порівняно з іншими державами - 65 мільйонів доз. Ще 40 мільйонів щеплень зробили в Китаї.

Тедрос Аданом Гебреєсус, генеральний директор ВООЗ:

Наразі у всьому світі введено 210 мільйонів доз вакцин. Але половина з них припадає лише на дві країни. А 80 відсотків загалом використано в 10 державах. Понад 200 країн і територій ще не починали імунізації.

Поділитися з біднішими країнами вже зараз, хоча б п'ятьма відсотками вакцин, минулого тижня закликав французький президент Еммануель Макрон. На його думку, насамперед це могли б зробити Сполучені Штати. Та Джо Байден іншої думки: доки не вакцинують американців, роздавати препарати нікому не будуть, заявив він. Підтримала заклик Макрона й очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вакцини повинні дістатись усіх куточків планети - якомога швидше.

Та, власне, до Єврокомісії в багатьох європейських лідерів і найбільше питань. Бо препарати навіть до ЄС не надто швидко доправляють. Так, у ЗМІ поширили чутку, нібито оксфордська компанія AstraZeneca знову не виконає плану. У першому кварталі було на 60 відсотків доз менше. У другому можуть затримати половину. У відповідь низка країн вимагає негайно розширити потужності виробництва вакцин у ЄС.

Звернення лідерів Литви, Бельгії, Данії, Іспанії та Польщі до президента Європейської ради:

Нам слід знайти способи надати необхідну підтримку виробникам сироваток, зосередженим у Європі, якщо вони зіткнуться з непередбаченими перешкодами в процесі виробництва. Потрібно адаптувати наявні виробничі потужності. Та створити нові.

В AstraZeneca взялися всіх заспокоювати. Мовляв, щоб виконати план, завезуть вакцини із заводів поза межами ЄС. Що робити і як ділитися сироваткою з іншими, коли й самим не вистачає - лідери Євросоюзу мають обговорити під час онлайн-ради в четвер.