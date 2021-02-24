Зараз світом шириться британський штам куди заразніший за попередній варіант

Ще рік у масках. У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують завершення пандемії на початок наступного року.

Як заявив очільник Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге, найгірший сценарій уже позаду, ситуація з коронавірусом стане більш контрольованою.

Але зараз світом шириться британський штам куди заразніший за попередній варіант. Його виявили у більш як ста країнах, і багато де ця мутація стала домінантною.