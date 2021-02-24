Коронавірус відступить у 2022 році - ВООЗ [ Редактировать ]
Ще рік у масках. У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують завершення пандемії на початок наступного року.
Як заявив очільник Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге, найгірший сценарій уже позаду, ситуація з коронавірусом стане більш контрольованою.
Але зараз світом шириться британський штам куди заразніший за попередній варіант. Його виявили у більш як ста країнах, і багато де ця мутація стала домінантною.
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