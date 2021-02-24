Британці та німці об'єдналися проти мутованого коронавірусу [ Редактировать ]
Над вакцинами, здатними побороти нові мутації, нині працюють дослідники з усього світу. Які варіанти вивчають? І як довго триватиме змагання між наукою та природою? Дивіться далі.
Британський варіант коронавірусу стрімко захоплює світ. Варіант, який восени мутував у графстві Кент, донині виявили в понад 60 країнах. Зокрема, у Німеччині жорсткий локдаун продовжили саме через загрозу третьої хвилі епідемії, яку міг спровокувати британський штам.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Британський варіант у Німеччині найбільш поширений. Фахівці повідомляють, що це лише питання часу, коли він стане домінантним і витіснить первісний штам. До цього треба готуватися.
Схожа ситуація у США та Ізраїлі, де 60% нових випадків ковіду спричинює британська, більш заразна мутація. У самому королівстві вона уже домінує. Уряд Великої Британії повідомляє, що наявні вакцини від "Пфайзер"та "Астразенека" здатні протидіяти новому варіанту, проте точно оцінювати їхню ефективність ще рано.
Шарон Пікок, мікробіолог:
Новий штам уже заполонив усю Британію, і ймовірно, охопить увесь світ. У майбутньому, я думаю, це створюватиме труднощі для розробки вакцин. Ми будемо танцювати довкола того, щоб зробити сироватки більш складними та сильнішими. Це буде такий собі вальс із коронавірусом, у якому розробники вакцин намагатимуться випереджати те, що створює проти нас природа.
І цей вальс уже почався. Велика Британія домовилася з німецькою біотехнологічною компанією "Curevac" про розробку вакцини проти мутованих штамів коронавірусу. Її розроблятимуть на основі сироватки цієї фірми - препарат саме проходить фінальні випробування. І в разі вдосконалення діятиме одразу проти кількох штамів інфекції.
Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:
Це нове велике партнерство з "Curevac" дозволить застосувати передові британські досягнення в науці, та зокрема в геноміці, для вакцини, яку можна буде швидше, ніж наявні сироватки, пристосувати для протидії новим мутаціям коронавірусу, які виникатимуть у майбутньому.
Про всяк випадок, Велика Британія уже передзамовила 50 мільйонів доз цього препарату. Паралельно в Британії дослідники випробовують вакцинацію двома наявними сироватками - "Пфайзер" та "Астразенека". Добровольцям вводять по одній дозі кожного препарату. Науковців цікавить, чи може така комбінація надавати кращий захист від коронавірусу. І чи можна її застосовувати у разі нестачі одного з цих препаратів. Результати будуть відомі ближче до літа.
Загалом учені радять набратися терпіння - боротьба з вірусом може затягнутися на десятиліття, поки людство не винайде ефективної протидії, чи поки інфекція сама не еволюціонує до форми, в якій перестане провокувати хворобу.
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