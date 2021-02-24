За гарні оцінки пільговий проїзд. У Херсоні водій автобуса безоплатно возить відмінників. Місцевим так сподобався цей спосіб заохочення школярів до науки, що вони розмістили допис про чоловіка в соцмережі. З водієм поспілкувалася Марина Михайловська.

Після уроків Руслан радісно прямує додому. Сьогодні є чим похвалитися.

В мене 10 по математиці, по укрмові та по географії 11.

А ще високі оцінки дозволять хлопцеві безоплатно скористатися громадським транспортом.

Руслан Манафов, школяр:

Я би хотів, щоб кожен раз кожну поїздку в мене виходило дешевше за добрі оцінки. За 6 грн. кожен раз туди-сюди не дуже.

Показуєш щоденник з відмінними балами: 10, 11, 12 - і грошей за проїзд із тебе не беруть. Таку традицію запровадив водій херсонської маршрутки Сергій. Тепер від охочих проїхатися з ним - відбою немає.

Математика! Отлично! Умеешь хорошо считать. Молодец!

Це не одноразова акція, а багаторічна традиція, пояснює Сергій. Дітей хвалить голосно, щоб усі в салоні почули. Малеча таке любить і після цього ще більше старається.

Тетяна Коваленко, мати школярки:

Ті дітки, що гарно вчаться, і так будуть гарно вчитися. А ті, які мали середній бал, для них це мотивація ще краще вчитися. Для них це навіть азарт. "А я сьогодні їхав безкоштовно!"

Сергій Масляник, водій:

10-15 человек если провезешь, это мелочи. Зато успеваемость повышается, все довольны.

Свої правила в маршрутці Сергій не вважає чимось особливим і про втрачений заробіток не шкодує. Натомість пасажири не натішаться: чоловік свою роботу любить, завжди в доброму гуморі, а тому в салоні панує тільки позитивна атмосфера.