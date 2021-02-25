На обломках президентского самолета Ту-154 под Смоленском были обнаружены следы взрывчатки. В результате этой катастрофы погиб президент Польши Лех Качиньский. Об этом заявил в Сейме экс-министр национальной обороны Польши и депутат Сейма Антоний Мацеревич, который возглавляет подкомиссию по повторному расследованию причин катастрофы самолета, передает WNP.

Мацеревич воздержался от заявлений относительно того, кто именно мог подложить взрывчатку, подчеркнув, что комиссия не имеет следственных полномочий, а установить причастных должна прокуратура.

"Главный тезис, а точнее правда, такая, что самолет был уничтожен в результате взрыва", - заявил Мацеревич.

Кроме того, комиссия планирует представить "важную информацию" относительно отчета по причинам катастрофы.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.