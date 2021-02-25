Moderna выпустили вакцину от опаснейшего штамма коронавируса [ Редактировать ]
Фармацевтическая компания Moderna разработала "обновление" для своей вакцины от коронавирусной инфекции, которое поможет в борьбе с африканской версией заболевания.
Препарат получил название mRNA-1273.351 и был отправлен в Национальный институт здоровья США, где специалисты начнут проводить клинические испытания. В случае успешных исследований, люди, получившие базовую дозу препарата, будут вакцинированы повторно для избежания заражения "африканским" штаммом.
Отмечается, что компания Moderna заявила, что в настоящее время проводятся работы по выяснению, сможет ли третья доза, которая будет более низкой, помочь организму в борьбе с новыми версиями COVID-19. При этом, точно неизвестно, когда препаратом можно будет воспользоваться даже после получения официального разрешения.
Читайте также, использование вакцины от коронавируса, производства компании Moderna может вызвать опасность для здоровья беременных женщин и подростков до 18 лет. В случае, если женщины в ожидании ребенка работают в сфере медицины, то вакцинация препаратом будет возможной.
Кроме того, в Финляндии обнаружили новый опасный штамм коронавируса. Было подтверждено два случая заражения новоиспеченным SARS-CoV-2, однако считается что инфицированных может быть намного больше.
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Поділитися вакцинами з біднішими країнами закликають світових лідерів зірки шоу-бізнесу, керівництво ВООЗ та європейські посадовці. Адже, за статистикою, половина доз препаратів проти коронавірусу у світі використані лише у двох країнах