Смерть трех военных: Главнокомандующий ВСУ так и не назвал виновных [ Редактировать ]
14 февраля, на Донбассе подорвались и погибли трое украинских военных. Отчет о расследовании обстоятельств их смерти Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак должен был предоставить 24 февраля, но промолчал.
Среди погибших: капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексиенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).
"Они служили в пятой батальонной тактической группе 59-й отдельной мотопехотной бригады", - отмечалось на сайте ОП.
После трагедии Президент поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку срочно выехать в зону операции объединенных сил. Он также дал им 10 дней, чтобы выяснить и наказать виновных.
По словам Зеленского, Украина не должна терять своих защитников, "когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника".
Кроме того, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи с убийством бойцов (ч. 3 ст. 425 УК - Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).
Санкция статьи предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.
Состоянием на 25 февраля, указание Зеленского со стороны Генштаба пока остаётся проигнорированным. Фамилии виновных в гибели военных - не названы, им не вручены подозрения и они не задержаны.
Напомним, военные эксперты и волонтеры обвиняют Хомчака в систематическом враньё президенту о реальных потерях и ситуации на фронте.
Также напомним, что президент уже выразил недоверие Хомчаку, отобрав у него часть кадровых полномочий.
Профнепригодность Главнокомандующего ВСУ должен рассмотреть СНБО.
по теме
Вскоре состоится телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского
Новые призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября. Офис президента напоминает, что призванные в ВСУ и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе
Заседание Совета развития общин и территорий состоится в четверг
Во вторник, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский с главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко обсудили начало вакцинации в Украине
Во вторник, 23 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке телефонного разговора между украинским президентом и президентом США