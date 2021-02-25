14 февраля, на Донбассе подорвались и погибли трое украинских военных. Отчет о расследовании обстоятельств их смерти Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак должен был предоставить 24 февраля, но промолчал.



Среди погибших: капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексиенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).



"Они служили в пятой батальонной тактической группе 59-й отдельной мотопехотной бригады", - отмечалось на сайте ОП.



После трагедии Президент поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку срочно выехать в зону операции объединенных сил. Он также дал им 10 дней, чтобы выяснить и наказать виновных.



По словам Зеленского, Украина не должна терять своих защитников, "когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника".



Кроме того, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи с убийством бойцов (ч. 3 ст. 425 УК - Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

Санкция статьи предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.



Состоянием на 25 февраля, указание Зеленского со стороны Генштаба пока остаётся проигнорированным. Фамилии виновных в гибели военных - не названы, им не вручены подозрения и они не задержаны.



Напомним, военные эксперты и волонтеры обвиняют Хомчака в систематическом враньё президенту о реальных потерях и ситуации на фронте.



Также напомним, что президент уже выразил недоверие Хомчаку, отобрав у него часть кадровых полномочий.



Профнепригодность Главнокомандующего ВСУ должен рассмотреть СНБО.