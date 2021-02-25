Кількість хворих на коронавірус збільшується в Польщі. Уряд країни вирішив продовжити карантинні обмеження. А також запровадити повний локдаун у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Школи в регіоні перейдуть на дистанційне навчання, торговельні центри, кінотеатри та спортзали - зачинять. Нині середня захворюваність у Польщі - 8 тисяч осіб на добу. Загалом у світі COVID-19 інфікувалося понад 110 мільйонів людей. З них 430 тисяч - за останню добу.