В четверг, 25 февраля, блогер Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск. Об этом сообщили "РБК-Украина" в Службе безопасности Украины.

Следователи СБУ ознакомили адвоката Анатолия Шария Валентина Рыбина с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному.

Рыбину также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

"Он (Шарий, - ред.) объявлен в государственный розыск", - уточнили в спецслужбе.

Напомним, СБУ объявила о подозрении блогеру Шарию.

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