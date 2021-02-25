В Днепре ледяная глыба "взяла в плен" шестерых рыбаков [ Редактировать ]
В Днепре отколовшаяся льдина унесла с собой 6 рыбаков, которые вышли на тонкий лед. Сотрудники службы спасения получили информацию о страшном инциденте рано утром.
На место происшествия сразу же были направленны несколько нарядов сотрудников ГСЧС. Для спасения людей были использованы две лодки.
К месту происшествия направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения и спасатели четвертой государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области и отделения государственного военизированного горноспасательного отряда.
Отмечается, что льдина, где находились пострадавшие, дрейфовала на расстоянии 600 метров от берега. Никому из спасенных медицинская помощь, к счастью не понадобилась.
Читайте также, под Каневом под лед провалились три человека, среди них ребенок. По предварительным данным, все люди утонули, так как спасатели не смогли их найти.
Кроме того, в Красилове Хмельницкой области в ночь на 16 января, под лед пруда провалились двое мужчин, один из них погиб. К месту происшествия направили дежурный караул спасателей, а также бригаду медиков и полицию.
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