Льдина, где находились пострадавшие, дрейфовала на расстоянии 600 метров от берега/ фото: ГСЧС

В Днепре отколовшаяся льдина унесла с собой 6 рыбаков, которые вышли на тонкий лед. Сотрудники службы спасения получили информацию о страшном инциденте рано утром.

На место происшествия сразу же были направленны несколько нарядов сотрудников ГСЧС. Для спасения людей были использованы две лодки.

К месту происшествия направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения и спасатели четвертой государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области и отделения государственного военизированного горноспасательного отряда.

Отмечается, что льдина, где находились пострадавшие, дрейфовала на расстоянии 600 метров от берега. Никому из спасенных медицинская помощь, к счастью не понадобилась.

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Кроме того, в Красилове Хмельницкой области в ночь на 16 января, под лед пруда провалились двое мужчин, один из них погиб. К месту происшествия направили дежурный караул спасателей, а также бригаду медиков и полицию.

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