В Австралии с дикого барана состригли 35 килограммов шерсти. Такое необычное животное нашли в лесу штата Виктория.

Местный житель нашел барана в лесу и отвез на одну из местных ферм. На ферме барана осмотрели специалисты и приняли решение о немедленной стрижке шерсти.

Из-за огромного количества шерсти баран почти не видел и едва ходил. Очевидно, это была его первая стрижка в жизни. Животному дали имя Барак и оставили жить на ферме среди домашних животных.

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