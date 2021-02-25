Ученые-климатологи и компьютерные специалисты запустили инициативу Destination Earth, которая начнется в середине 2021 года и, как ожидается, продлится до десяти лет. В течение этого периода будет создана высокоточная цифровая модель Земли, которая будет отражать развитие климата и экстремальные явления в пространстве и времени.

Данные наблюдений будут постоянно вводиться в цифровой двойник, чтобы сделать цифровую модель Земли точной для отслеживания эволюции и прогнозирования возможных будущих траекторий изменений, пишет root-nation.com.

Исследователи также хотят интегрировать в модель новые данные о соответствующей деятельности человека. Новая модель системы Земли будет максимально реалистично отображать практически все процессы на поверхности планеты, включая влияние человека на управление водными ресурсами, пищевыми продуктами и энергией, а также процессы в физической системе.

Цифровой двойник призван стать информационной системой, которая разрабатывает и тестирует сценарии, демонстрирующие более устойчивое развитие. Он также будет использоваться для стратегического планирования поставок пресной воды и пищевых продуктов или ветряных электростанций и солнечных электростанций.

По оценкам исследователей, для работы цифрового двойника в полном масштабе потребуется система с примерно 20 тыс. графических процессоров, которая потребляет примерно 20 МВт энергии. Как по экономическим, так и по экологическим причинам, такой компьютер должен работать в месте, где генерируемая нейтральная CO2 электроэнергия доступна в достаточных количествах.

Ранее мы писали о том, что ученые дали тревожный прогноз по изменению климата в Украине. С каждым годом количество чрезвычайных погодных явлений увеличивается.

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