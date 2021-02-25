В четверг, 25 февраля, в Киеве, на Большой Васильковской, возле Киевского национального лингвистического университета произошел несчастный случай. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, девушке на голову упала огромная глыба льда. Она без сознания. Неравнодушная женщина пытается оказать ей помощь, "скорая" еще в пути.

Отметим, в другом паблике сообщается о другом несчастном случае на той же улице. По информации издания, парня прибило глыбой льда, которая обрушилась с крыши.

В Патрульной полиции Киева призывают людей придерживаться следующих советов, чтобы не стать жертвой сосулек:

- проходя мимо дома или возле деревьев, убедиться в отсутствии угрозы падения снега и ледяных наростов;

- если вы слышите наверху подозрительный шум, нужно как можно быстрее прижаться к стене;

- во время прогулок с детьми не оставлять их без присмотра;

- не оставлять автомобиль в местах, где есть угроза падения снега и ледяных наростов;

- не заходить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия - самому обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;

- в случае обнаружения сосулек, висящих на крыше, необходимо обратиться к балансодержателю дома (в случае игнорирования вашего обращения, необходимо обращаться в Департамент городского благоустройства КГГА).

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы женщине на голову рухнула снежная глыба. 58-летняя потерпевшая попала в больницу с диагнозом "ушиб поясничного отдела позвоночника и ушиб правого плеча".

Также мы писали о том, что в Днепре девушка с огромной высоты упала на голову мужчины. Молодая особа, которая выпала с огромной высоты, моментально погибла, а мужчина, оказавшийся на месте падения, получил черепно-мозговую травму, перелом позвоночника, а также другие множественные переломы.

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