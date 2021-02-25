Руководство Эстонии приняло решение ввести в стране ужесточенные карантинные ограничения в связи ухудшением эпидемиологической обстановки в стране и рекордного показателя заболеваемости, который составил 1154 инфицирования за сутки.

К тому же, такое решение продиктовано стремлением разить цепочку заражения инфекцией на территории страны, а распространение болезни является высоким. В настоящее время распространение коронавируса больше не носит очагового характера, а стало повсеместным.

Распространение коронавируса очень-очень высокое. Чтобы разбить цепочку заражения, мы вынуждены ввести новые ограничения.

Отмечается, что в школах дистанционное обучение для учащихся с 5-го по 12-й класс продлевается до конца марта, школьники 1-4 классов продолжат учиться очно. Также введено ограничение на работу заведений в закрытых помещениях, а рестораны и бары будут закрываться в 18:00. При этом, различные мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием не более 10 человек. ТРЦ продолжат свою деятельность при условии отключения Wi-Fi.

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