Жесткие меры будут действовать вплоть до 27 марта 2021 года/ фото: Photoshot

Правительство Италии приняло решение о продлении карантина, заключающегося в ограничении на передвижение граждан между регионами страны.

Жесткие меры будут действовать вплоть до 27 марта 2021 года. Известно, что предыдущий запрет работал до 25 февраля этого же года.

Это является обязательным - продлевать действие ограничений в период распространения штаммов коронавируса.

Отмечается, что продолжит свою работу правило, согласно которому запрещено осуществлять визиты к другим людям гражданам в количестве более двух лиц вместе со своими детьми, возраст которых - до 14 лет.

Ранее мы писали, что правительство Польши может вернуть часть карантинных ограничений в стране, которые недавно были сняты.

Кроме того, правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения. Откроются спортивные и тренажерные залы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы (без ресторанов), учреждения культуры и культурные мероприятия.

Читайте также, с 22 февраля в Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина. Разрешена работа школ для 1-4 классов и детсадов. Общественный транспорт продолжает работу, промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.

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