Війна з брендами. У Сполучених штатах хвиля переписування історії дійшла вже до того, що місцеві індіанці цілком серйозно вимагають перейменувати... джип "Черокі", а ескімосам не подобається, що... морозиво називають "ескімо". Чому, здавалося б, безневинні назви тепер вважають неполіткорректними? І які бренди вже прибрали з полиць?

Будь-які товари, назви яких найменше стосувалися афроамериканців, або ті з них, де на етикетці були темношкірі персонажі, - на цей час вже прибрали із супермаркетів. Через "не політкоректність". Здався навіть знаменитий Uncle Ben’s (а його емблему - літнього темношкірого чоловіка зав весь світ), - на її "розкручування" витратили сотні мільйонів доларів.

Паралельно ціла хвиля перейменувань спортивних команд і навчальних закладів. В одному тільки Сан-Франциско міська освітня рада нещодавно наказала змінити назви сорока чотирьох шкіл, названих на честь американських історичних діячів, як-от: Авраама Лінкольна та навіть... Джорджа Вашингтона. Мовляв, перший президент США теж був рабовласником.

Патрік Вульф, активіст руху за перейменування:

З плином часу наше розуміння ролі цих людей і колишня вдячність їм - змінюються. Як на мене, це просто чудово!

Що вже казати про Колумба, пам'ятники якому в кількох штатах знесли чи просто знищили.

Але зараз боротьба з "расовими брендами" стає вже трішки комічною. І дійшла до автопрому. Останній приклад - вимога вождя індіанців племені Черокі, які живуть зараз у штатах Оклахома і Північна Кароліна, перейменувати популярну марку джипів. Мовляв, назва племені - найважливіше, що в них є. І те, що американськими трасами їздять позашляховики "Черокі" і "Гранд Черокі" - корінне населення Америки начебто ображає.

Індіанці тепер заявляють: у цьому немає честі, коли твоє родове ім'я на борту автівки. Якщо білим людям (тому ж Форду) це подобається - то і нехай, а ми цього терпіти більше не будемо. Хоча цікаво - а чому останні 45 років це нікого не бентежило? Преса навіть натякнула: може, індіанці просто змушують автовиробника домовлятися, щоб виплати за бренд отримати? Хай там як, а скандал гучний.

Така сама проблема зі звичайним "Ескімо", - як ми ще з дитинства звикли називати морозиво на паличці. Річ у тім, що саму назву "ескімоси" щодо народності, яка живе за полярним колом (зокрема на Алясці), останнім часом вважають расистською. Мовляв, її білі колонізатори вигадали. Довелося навіть популярні у Штатах десерти терміново перейменовувати.

Цій рекламі скоро 100 років, перше в Америці "Ескімо" запатентували у далекому 1922 році. Емблема - кумедний малюнок, хлопчик-ескімос тоді викликав усмішку, а зараз - лише роздратування. Подивившись на нещодавні "чорні протести", на Алясці вирішили доєднатися - і це слово пропонують теж вважати неполіткоректним.

Малюнки, назви, бренди... У сучасній Америці тепер так легко наразитися на звинувачення в расизмі, що великі корпорації, які донедавна не звертали увагу на критику, більше не ризикують. І навіть "Джипу" таки доведеться вести переговори з індіанцями, щоб зберегти відому марку авто.