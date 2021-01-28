В Украине появится еще один вид госслужбы [ Редактировать ]
В четверг, 28 января, Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4530. Так, в Украине появится еще один вид государственной службы - парламентская служба.
Закон определяет общие принципы деятельности парламентской службы.
Вводится понятие:
- парламентской службы;
- принципы деятельности парламентских служащих;
- должности парламентской службы и тому подобное.
Предлагается определить такие составляющие системы управления парламентской службой:
- Верховная Рада,
- председатель Рады,
- комитеты Рады,
- главы комитетов,
- руководитель Аппарата,
- комиссия по отбору парламентских государственных служащих категории "А",
- комиссия по отбору парламентских государственных служащих категорий "Б" и "В",
- служба управления персоналом аппарата.
Определяются полномочия каждого субъекта управления парламентской службы.
К претендентам на должности парламентской государственной службы определены общие и специальные требования.
В законе определены и особенности дисциплинарной ответственности парламентских госслужащих, а также прекращение парламентской госслужбы и гарантии прав парламентских госслужащих после прекращения службы.
Напомним, Денис Монастырский заявил, что в Украине в скором времени может появиться Бюро экономической безопасности.
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