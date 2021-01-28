В четверг, 28 января, Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4530. Так, в Украине появится еще один вид государственной службы - парламентская служба.

Закон определяет общие принципы деятельности парламентской службы.

Вводится понятие:

парламентской службы;

принципы деятельности парламентских служащих;

должности парламентской службы и тому подобное.

Предлагается определить такие составляющие системы управления парламентской службой:

Верховная Рада,

председатель Рады,

комитеты Рады,

главы комитетов,

руководитель Аппарата,

комиссия по отбору парламентских государственных служащих категории "А",

комиссия по отбору парламентских государственных служащих категорий "Б" и "В",

служба управления персоналом аппарата.

Определяются полномочия каждого субъекта управления парламентской службы.

К претендентам на должности парламентской государственной службы определены общие и специальные требования.

В законе определены и особенности дисциплинарной ответственности парламентских госслужащих, а также прекращение парламентской госслужбы и гарантии прав парламентских госслужащих после прекращения службы.

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