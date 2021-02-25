Блогера Анатолія Шарія оголосили у розшук [ Редактировать ]
Служба Безпеки України оголосила в державний розшук блогера-втікача Анатолія Шарія, бо він - не з'явився на допит до СБУ.
Сам Шарій уже давно не живе в Україні, і зараз мешкає в Іспанії. Але і в інтернеті, і в російських ЗМІ активно коментує події в Україні.
У СБУ вважають, що Шарій дискредитував державну політику й навмисно поширював викривлену інформацію. Минулого тижня Анатолію Шарію висунули підозру у державній зраді та розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
Сам блогер назвав це "чистою політикою".
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