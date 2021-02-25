Житель Дніпра отримає мільйон гривень компенсації за незаконний обшук [ Редактировать ]
Помилка спец призначенців ціною у... мільйон державних гривень. Житель Дніпра, в якого минулого літа правоохоронці помилково провели обшук, подав позов до суду.
Відповідачами стали казначейство та Нацполіція. За матеріалами справи, у червні 2020 року спецпризначенці вдерлися до будинку чоловіка. Зламали ворота, відеокамеру та вхідні двері. Без пояснень причин і постанови суду на проведення обшук - вони витягли господаря з душу і голого кинули на підлогу.
Як з'ясувалося згодом, правоохоронці помилилися адресою. А чоловік через суд домігся компенсації.
Ілля Міщук, заступник керівника апарату Амур-Нижньодніпровського районного суду в Дніпрі:
Задовольнивши моральну шкоду в розмірі одного мільйона гривень. Разом з тим було задоволено суму витрат, потрачених на судову допомогу, - 14 тисяч гривень. Також було стягнуто з державної казначейської служби.
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