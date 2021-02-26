Вакцинация в Украине: зафиксированы случаи побочных реакций [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о "неблагоприятных событиях" после начала вакцинации от коронавируса в Украине.
25 февраля пришли первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений пришло семь, все они несерьезные - одно из Черниговской и шесть из Черкасской областей.
Ляшко не сказал, какие именно "неблагоприятные события" наблюдаются, но уточнил, что такие сообщения поступают по электронной системе в государственный экспертный центр, все они анализируются.
Ранее Виктор Ляшко рассказал, как проходит COVID-вакцинация в Украине. Также сообщалось, что в МОЗ напомнили о побочных эффектах вакцины от коронавируса.
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