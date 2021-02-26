Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о "неблагоприятных событиях" после начала вакцинации от коронавируса в Украине.

25 февраля пришли первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений пришло семь, все они несерьезные - одно из Черниговской и шесть из Черкасской областей.

Ляшко не сказал, какие именно "неблагоприятные события" наблюдаются, но уточнил, что такие сообщения поступают по электронной системе в государственный экспертный центр, все они анализируются.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, как проходит COVID-вакцинация в Украине. Также сообщалось, что в МОЗ напомнили о побочных эффектах вакцины от коронавируса.

Читайте также, министр здравоохранения Полькой Республики Адам Недзельский сделал заявление о том, что на территории страны будет ужесточены карантинные ограничения в связи с резким увеличением случаев заболевания. Наихудшая ситуация наблюдается в Варминьско-Мазурском воеводстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.