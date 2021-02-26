Рано или поздно все владельцы ноутбуков сталкиваются с тем, что работа его замедляется. Специалисты СЦ TotalService, имеющие многолетний опыт в ремонте ноутбуков разных торговых марок, подскажут, когда нужно обращаться за помощью к профессионалам, а в каких случаях с проблемой можно справится самостоятельно.

1. Устаревшее оборудование

Обычно с этим сталкиваются пользователи, когда устанавливают программу с высокими системными требованиями, а параметры его ноутбука слишком низкие. Устраняется это достаточно просто – нужно добавить оперативную память. А вот справитесь ли с этой задачей самостоятельно, или лучше обратиться в сервисный центр – решать вам.

2. Вирусы

Уверенность в том, что антивирус с новыми базами однозначно защитит ваше устройство, увы, ошибочна. Вирус можно "подхватить" через электронную почту, скачивая файлы, медиа контент из пиратских ресурсов. Обнаружить их достаточно сложно, поскольку они "маскируются" под системные процессы.

Некоторые из них делятся на несколько файлов, которые запускаются вместе с ОС. Результат – самостоятельно удалить их невозможно.

Вредоносные программы могут также устанавливаться поверх ОС, оседая в операционной памяти. Извлечь оттуда их сможет только специалист СЦ.

3. Поврежденные сектора на жестком диске

Они часто появляются на жестких дисках машин, которым больше трех лет. Для их поиска используется либо стороннее программное обеспечение, либо стандартные программы операционной системы.

С какими проблемами можно справиться самостоятельно?

1. Если ноутбук виснет и тормозит, нужно проверить систему при помощи антивируса и удалить все файлы, вызывающие подозрение. После этого необходимо убедиться в нормализации работы устройства.

2. Регулярно проводить дефрагментацию файлов при помощи программы из ОС или стороннего ПО.

3. Чистить файлы реестра. Для этого используются приложения.

4. Отключить работу приложений в фоновом режиме – программы в фоновом режиме снижают работоспособность аппарата. Их отключение снижает нагрузку на ОП и центральный процессор.

5. Регулярно проводить чистку, чтобы избежать засор вентиляции: перегрев ноутбука снижает эффективность его работы, вызывает зависание и выключение.

Если и после всех этих манипуляций лэптоп тормозит, помочь может только СЦ.