Масові протести у Грузії. Люди на вулицях Тбілісі вимагають відпустити опозиційного лідера Ніку Мелію. Спецназ затримав його у вівторок, штурмувавши офіс партії. Політика звинувачують в організації заворушень під час протестів 2019 року.

Ця справа внесла розкол у політичне життя країни. У відставку подав прем'єр-міністр Георгій Гахарія. Мелію затримали наступного дня після призначення головою уряду Іраклія Гарібашвілі, який вважає опозиціонера злочинцем.