У Грузії протестують проти арешту опозиційного політика [ Редактировать ]
Масові протести у Грузії. Люди на вулицях Тбілісі вимагають відпустити опозиційного лідера Ніку Мелію. Спецназ затримав його у вівторок, штурмувавши офіс партії. Політика звинувачують в організації заворушень під час протестів 2019 року.
Ця справа внесла розкол у політичне життя країни. У відставку подав прем'єр-міністр Георгій Гахарія. Мелію затримали наступного дня після призначення головою уряду Іраклія Гарібашвілі, який вважає опозиціонера злочинцем.
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