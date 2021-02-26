США поновили бомбові удари по Сирії [ Редактировать ]
Американські військові завдали удару у Сирії. За даними Пентагону, авіація знищила об'єкти бойовиків, яких підтримує Іран. Це перша військова операція Вашингтона в арабській республіці за адміністрації Джо Байдена.
Як пояснили в оборонному відомстві, вона стала відповіддю на нещодавні атаки бойовиків на представників США та союзників в Іраку.
"Президент Байден діятиме на захист американських службовців та службовців коаліції", заявили у Пентагоні.
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