Американські військові завдали удару у Сирії. За даними Пентагону, авіація знищила об'єкти бойовиків, яких підтримує Іран. Це перша військова операція Вашингтона в арабській республіці за адміністрації Джо Байдена.

Як пояснили в оборонному відомстві, вона стала відповіддю на нещодавні атаки бойовиків на представників США та союзників в Іраку.

"Президент Байден діятиме на захист американських службовців та службовців коаліції", заявили у Пентагоні.