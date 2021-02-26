Автобус на автопілоті запустили в іспанському місті Малага. Перешкоди й повороти на шляху система розпізнає за допомогою камер і сенсорів. Орієнтується на маршруті за GPS-навігатором. Рухається завдяки електродвигуну. Поки що транспорт на випробувальному терміні. Тому страхує розумну машину водій. А пасажири можуть кататися безкоштовно до 13 березня.

Рей Латарулло, співробітник компанії-розробника: