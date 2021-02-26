Менше часу на соцмережі, більше друзів офлайн

Менше часу на соцмережі, більше друзів офлайн. У школах Кропивницького влаштували низку уроків про інтернет-безпеку. Педагоги запевняють - робили це й раніше, але після хвилі підліткових самогубств, посилили акценти. Як і про що говорять зі школярами дорослі - бачила Олена Бринза.

Телефони в руках, сторінки в соцмережах, годинні посиденьки онлайн - так проводять своє дозвілля підлітки. А от як не потрапити в інтернет-просторі в пастку - говорять із семикласниками на уроці інтернет-безпеки у Кропивницькій гімназії імені Тараса Шевченка.

Оксана Брайко, психолог НВО "Гімназія імені Тараса Шевченка":

Як часто ти використовуєш інтернет протягом дня? І ось ви вказали 34% від 4 до 6 годин перебування в інтернет мережі.

І це, наголошує психолог, забагато. Бо викликає в підлітків відчуття самотності й депресії, а відтак - ними легко маніпулювати.

Анастасія Янчевська, учениця НВО "Гімназія імені Тараса Шевченка":

Дізналася, що є багато шахраїв і їх треба ігнорувати, або не заходити на неперевірені сайти і все інше я в принципі знала.

Основні правила інтернет-безпеки школярі, безсумнівно, знають. А от як протистояти образам, лайкам чи хейтингу - з цим складніше.

Софія Ритова, учениця НВО "Гімназія імені Тараса Шевченка":

Вони бувають ображають людей, які в мережі, пишуть всякі погані речі, я їх просто ігнорую.

Атакують школярів і агресивні шахраї. Дарині місяць тому написали зі сторінки дівчинки, яка запевняла, що вони начебто знайомі, а потім почались погрози.

Дар'я Чернявська, учениця НВО "Гімназія імені Тараса Шевченка":

Якщо я зараз не перекину на такий, то номер гроші, мені заблокують всі аккаунти і знайдуть мою родину і викрадуть всі речі з дому, на що я відповіла я тебе не знаю і просто кинула в чорний список, розповіла все батькам, на що вони відповіли: більше не відповідати на такі повідомлення мене дуже це налякало.

Про інтернет-безпеку з підлітками мають постійно говорити і батьки, і вчителі. І особливо бути пильними, якщо дітям починають писати незнайомці.

Оксана Стрекаловська, вчителька математики та інформатики НВО "Гімназія імені Тараса Шевченка":

Якщо ця людина незнайома, незнайомий адресат вони знають що такі повідомлення не потрібно відкривати для того, щоб автоматично не підхопити якісь хакерські, піратські програми, які можуть, наприклад, зашифрувати весь вміст, який міститься на комп'ютерах, можуть розпакуватися якісь шкідливі файли і всі програми знищитись.

Учителі також радять батькам завжди знати, де перебуває їхня дитина, і не втрачати з нею контакту.

Галина Война, директор НВО "Гімназія імені Тараса Шевченка":

В першу чергу, щоб такого не траплялося, це має бути сім'я і сімейне родинне виховання, там де батьки приділяють цьому увагу, цікавляться де зареєстровані діти, що там пишуть, яку переписку, який сленг, все це має відстежуватись, треба нагадати, що до 18 років за виховання несуть відповідальність батьки.

Педагоги наголошують: аби підлітки не залишалися самотніми, вони завжди мають відчувати любов і підтримку родини.