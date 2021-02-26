Віталій Кличко відмовився віддавати Подільсько-Воскресенський міст "Укравтодору" [ Редактировать ]
Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро не віддадуть "Укравтодору". Бо це затримало б його будівництво, каже міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, столиця власними силами здатна закінчити роботи.
А "Укравтодору", який хотів забрати цей довгобуд собі, Кличко порадив нарешті добудувати іншу переправу - Дарницький міст.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Хочу нагадати, що із 2004 року в Києві стоїть недобудованим і не введеним в експлуатацію Дарницький міст. А по ньому їздять авто, тисячі людей щодня. І "Укравтодору", як державній структурі, варто не займатися маніпуляціями і публічними заявами, а взяти і нарешті добудувати та ввести в експлуатацію хоча б Дарницький міст.
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