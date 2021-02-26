Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро не віддадуть "Укравтодору". Бо це затримало б його будівництво, каже міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, столиця власними силами здатна закінчити роботи.

А "Укравтодору", який хотів забрати цей довгобуд собі, Кличко порадив нарешті добудувати іншу переправу - Дарницький міст.

Віталій Кличко, міський голова Києва: