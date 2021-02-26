У Малазі запустили маршрутку на автопілоті [ Редактировать ]
Автобус на автопілоті запустили в іспанському місті Малага. Перешкоди й повороти на шляху система розпізнає за допомогою камер і сенсорів. Орієнтується на маршруті за GPS-навігатором. Рухається завдяки електродвигуну.
Поки що транспорт на випробувальному терміні. Тому страхує розумну машину водій. А пасажири можуть кататися безкоштовно до 13 березня.
Рей Латарулло, співробітник компанії-розробника:
Водій постійно сидітиме за кермом - на випадок аварії чи тих ситуацій, коли система автоматично не зможе впоратися. Але здебільшого машина орієнтується на дорозі самостійно. Вона поєднує інформацію з камер і дані з 3D-сенсорів. Усе це відображається і на внутрішньому моніторі для водія.
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