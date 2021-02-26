Відродити футбольний клуб "Чорноморець" хочуть на Одещині. Відзначає вісімдесят дев'яту річницю свого створення. На урочистих зборах з цього приводу чимало відомих діячів сьогодні отримали нагороди.

Серед них і легенда вітчизняного футболу Семен Альтман. За ініціативою місцевих депутатів, а також нардепа Миколи Скорика йому присвоїли звання "почесного громадянина Одеської області".

Скориставшись можливістю виступити з трибуни, Семен Альтман призвав можновладців розвивати футбол, особливо дитячий та юнацький. А крім того - попросив чиновників посприяти в відродженні одеського футбольного клубу "Чорноморець". Йому, у якості тренера, від віддав сорок років життя.

Семен Альтман, почесний громадянин Одеської області:

Футбольная команда "Черноморец" - это достояние нашего города. И сегодняшнее положение дел в футбольной команде не может не беспокоить не только меня, но, я думаю, всех любителей футбола.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":