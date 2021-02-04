Переворот в Мьянме: военные заблокировали Facebook [ Редактировать ]
Военные, которые осуществили переворот в Мьянме, заблокировали доступ к Facebook и другим мессенджерам. Жители использовали платформу, чтобы выразить протест и организовать акции гражданского неповиновения, сообщает Reuters.
В Министерстве связи и информации Мьянмы заявили, что Facebook будет заблокирован в стране как минимум до 7 февраля.
"Сейчас есть лица, которые нарушают стабильность страны... распространяют фейковые новости и дезинформацию и приводят к недопониманию среди людей, используя Facebook", - отметили в ведомстве.
Напомним, в Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения на год. Наблюдаются проблемы со связью по всей стране. Также задержали президента страны Он Мьин и госсоветника Аун Сан Су Чжи. После этого в стране начали умножаться призывы к мирному выражению несогласия с действиями военных, которые распространяются в соцсетях.
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