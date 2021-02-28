Глава ЕС поддержал немедленный роспуск парламента Молдовы [ Редактировать ]
В воскресенье, 28 февраля, глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал требование молдавского президента Майи Санду о немедленном роспуске парламента Молдавии. Также он высказался за более активную борьбу с коррупцией в постсоветской стране. Об этом он заявил на брифинге после встречи с Санду в Кишиневе, куда прибыл в рамках поездки в Молдову, Грузию и Украину.
Хочу передать важный посыл о поддержке со стороны ЕС усилий госпожи Санду в борьбе с коррупцией. Те, кто был вовлечены в беззаконие, не должны принимать участие в строительстве будущего Молдавии, поэтому досрочные выборы в парламент могут воплотить это в жизнь. Мы ждем, чтобы все политические деятели руководствовались интересами граждан Республики Молдова. Госпожа президент, Европа на вашей стороне
Мишель отметил, что активная поддержка Молдовы Евросоюзом "идет рука об руку с процессом имплементации реформ".
Европейский союз финансирует множество проектов в Молдавии для улучшения инфраструктуры, реформирования страны и построения гражданского общества. Глава Евросовета находится в Кишиневе в рамках турне по Молдавии, Украине и Грузии.
Он также отметил, что насколько широким будет окно возможности для сотрудничества ЕС и Молдавии, целиком зависит от воли молдавских партнеров.
Мы привержены укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с Молдавией. Но наша поддержка тесно связана с выполнением [Кишиневом] демократических стандартов и соблюдением верховенства права
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду предложила назначить на пост нового премьер-министра страны экс-министра финансов Наталью Гаврилицу. Также Санду считает досрочные парламентские выборы единственным выходом из кризиса.
Читайте также, Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета. В рамках этого совета стороны будут формировать стратегию для двусторонних отношений. Страны планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным.
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