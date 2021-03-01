Колишній президент США Дональд Трамп виступив на публіці вперше після відходу з посади. Політик виголосив промову на конференції у штаті Флорида.

Позиція Трампа незмінна - він укотре заявив, що демократи насправді нібито програли вибори, а перший місяць каденції Байдена, мовляв, провальний.

Створювати власну політичну силу політик не збирається. А ось на наступних президентських виборах може знову балотуватися.